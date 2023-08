Football : à la pause, Onet entame déjà sa deuxième saison en National 3 sur les chapeaux de roues !

Les Castonétois de Yoan Boscus frappent fort d'entrée face à Saint-Estève ! À la pause de cette première journée de National 3, ils mènent 3-0.

Quelle entrée en matière ! Alors qu'Onet entame tout juste sa deuxième saison en National 3, samedi 26 août sur la pelouse de La Roque, les hommes de Yoan Boscus frappent fort d'entrée. À la mi-temps de cette première journée du championnat, les Castonétois mènent 3-0 face à Saint-Estève.

Et la belle entame a commencé dès la... 21e seconde grâce à un but d'Eloïs Durand. Le Castonétois a doublé la mise à la 34e minute. Et c'est Axel Deplace qui a ajouté une troisième unité au tableau des scores, à la 41e minute.