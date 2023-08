Luc-la-Primaube. L’atelier de couture La Filanthrope vient d’ouvrir place du Ségala

Aude Arco, artisane couturière de 41 ans est une passionnée de couture depuis une quinzaine d’années. L’envie d’en faire son métier est apparue assez vite. C’est pourquoi en 2010, elle a passé son CAP en vue de sa reconversion. Après cela, elle a travaillé dans un atelier où elle a appris le métier de couturière retoucheuse et de confection. Venant d’études artistiques, elle a toujours voulu faire un métier mêlant savoir-faire, développement durable et créativité.

Après 7 ans d’expérience en tant que couturière employée, elle a décidé de monter son entreprise en 2020. Elle a commencé en parallèle de son métier, à créer sa marque d’accessoires textiles en Upcycling. Elle chine du textile qui ne sert plus et le transforme en sacs et autres accessoires. Elle faisait les marchés, de la vente en ligne et du dépôt-vente dans des boutiques de créateurs. Dans l’optique de développer son entreprise, elle a ouvert son propre atelier en septembre 2022 à La Primaube.

L’atelier propose un service tous travaux de couture, retouches, confection et broderies, personnalisation ainsi qu’un espace dédié à des créatrices locales. Elle poursuit aussi son activité de créatrice. Ses créations sont visibles sur ses pages réseaux La Filanthrope, à la boutique de créateurs à Rodez "Le Bal des créateurs" et dans son atelier.

Elle a obtenu le label Fabriqué en Aveyron ainsi que la certification d’artisan d’art.

L’atelier La Filanthrope est ouvert du mardi au samedi matin au 16, bis place du Ségala à La Primaube.

Possibilité de la joindre au 06 99 88 11 81.

En parallèle, elle est intervenante formatrice dans le cadre d’une formation couture en partenariat avec Form’action à Rodez.

Cette formation se déroule dans ses locaux les lundis. Elle se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir.

Filanthropiquement.