Rodez : une "Petite trotte" de 300 km et 25 000 m de dénivelé autour du Mont-Blanc, l'incroyable défi de David et Thomas

Thomas Lacombe et David Caulet se sont lancé un nouveau défi. Déjà rompus aux ultratrails (avec des distances dépassant les 80 kilomètres), les deux commerçants vont s’élancer ce lundi 27 août 2023 pour réaliser un grand tour du Mont-Blanc, en parcourant plus de 300 kilomètres pour 25 000 mètres de dénivelé positif et tenter de boucler la Petite trotte à Léon (PTL). Non sans une certaine appréhension.

Ils se préparent depuis des mois

Mais depuis plusieurs mois déjà, les deux amis se préparent en multipliant, dès qu’ils en ont l’occasion, les sorties dans les Pyrénées, parcourant la montagne de nuit ou en improvisant des courses à Rodez, en grimpant depuis Layoule jusqu’au centre-ville. Avec un sac à dos lesté et en effectuant plusieurs allers-retours.

L’inconnu

S’élancer sur un tel parcours requiert une préparation adéquate qu’elle soit physique bien évidemment mais également dans la reconnaissance du parcours et dans le choix du matériel. "Nous connaissons la première partie du tracé mais après, c’est l’inconnu", sourit Thomas Lacombe. Car la Petite trotte à Léon n’est pas balisée. Les participants doivent suivre une carte pour franchir la ligne d’arrivée. Les concurrents doivent maîtriser les techniques nécessaires pour affronter le milieu montagnard, et connaître les méthodes d’orientation.

Connaître les méthodes d'orientation

"Ils doivent être prêts à affronter des conditions naturelles difficiles (froid, chaud, brouillard, pluie…), le manque de sommeil, les problèmes d’alimentation et à assurer la solidarité de l’équipe et l’assistance aux autres le cas échéant", d’après les organisateurs de la course.

Depuis plusieurs mois donc, "on pense à notre matériel (casque, baudrier, lampe frontale, etc.), trouver l’équipement le plus léger possible, savoir comment seront les conditions en montagne. Il faut penser à tout. C’est sans doute la première fois où nous préparons autant une course. Si certains choisissent de marcher tout au long de l’épreuve, d’autres courent un peu. Nous allons voir comment cela se passe. Nous avons aussi pris des conseils auprès de certains qui ont déjà couru la PTL", rajoute David Caulet qui a déjà participé avec son ami Thomas au fameux UTMB, trail le plus prestigieux au monde (171 kilomètres pour quasiment 10 000 mètres de dénivelé positif).

Terminer cette épreuve ensemble

Cultiver l’esprit d’équipe et faire preuve d’engagement seront deux qualités indispensables afin de boucler l’épreuve. "On s’engueulera peut-être mais au fond, ce qui compte c’est de terminer cette épreuve ensemble. Et même s’il n’y a pas de classement final, nous espérons bien arriver le dimanche matin, bien placés. On reste quand même des compétiteurs !", plaisantent Thomas Lacombe et David Caulet.

Immersion en pleine nature

Mais ce que recherchent aussi les participants, au-delà de la performance, c’est une immersion en pleine nature, à la découverte des versants sauvages français bien sûr mais également suisses et italiens. "On va vraiment couper pendant une semaine, ne penser qu’à notre course".

Une semaine pour aller au-delà de leurs limites… pour mieux revenir. Dès lundi auprès de leurs clients à Côté Hommes, pour David Caulet, et à Orpi immobilier Bourran pour Thomas Lacombe. Et pourquoi pas envisager d’autres épreuves de ce calibre.