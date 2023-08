Cyclisme : Thomas Devez triomphe à Villeneuve, Julien Cayssials recolle au général du Challenge

Le coureur du club de Bretenoux-Biars a remporté le Grand Prix au sprint, dimanche 27 août. Et le vainqueur du Challenge 2022, sorti du peloton juste avant la ligne, s’est rapproché de l’actuel leader, Jérémy Boudignon.

Si deux courses en ligne étaient originellement au programme de ce week-end, uniquement le Grand Prix de Villeneuve a vu les coureurs aveyronnais et de la région se disputer les places d’honneur sur la ligne, dimanche 27 août. Et c’est un Lotois, Thomas Devez du club de Bretenoux-Biars, qui s’est imposé à la pédale lors de cette huitième manche du Challenge départemental.

Un numéro d’étape qui avait initialement été attribué au Grand Prix du comité des fêtes de Cransac, également orchestré par le Guidon decazevillois, qui devait avoir lieu samedi 26 août. Mais le club avait décidé début août d’annuler l’événement car le nombre de bénévoles n’était pas suffisant pour assurer la sécurité le long du circuit. Par contre, hier, tous les feux étaient au vert du côté de Villeneuve. Quarante-cinq coureurs étaient au départ de cette deuxième édition du GP et elle n’a pas manqué d’être animée.

Un succès au sprint

Dès le départ, le Jurassien du vélo club dolois Axel Couveinhes a pris les commandes de la course. Avant qu’il ne soit rejoint par Thomas Devez (Bretenoux-Biars) et Thomas Prat-Dagiral (Aurillac). Le trio de tête a tenu l’écart au fil des tours et a fait le spectacle. "Mais c’est Axel Couveinhes qui a été le grand animateur de la course !", soulignait Jean-Claude Cazelles, président du Guidon decazevillois.

Un de ses poulains, Elian Pialhoux, a bien réussi à s’extirper du peloton pour participer au show, aux côtés de David Dorado Vasquez. Mais c’est bien dans le trio de tête initial que s’est jouée la victoire. Au bout du 50e et dernier tour de circuit, Prat-Dagiral, Couveinhes et Devez se sont disputé le succès au sprint. Et le Lotois l’a emporté. Derrière, Pialhoux et Dorado Vasquez terminaient au pied du podium.

Et le coureur du Guidon, vainqueur du Challenge 2022, Julien Cayssials, a réussi à s’extraire du peloton pour arracher la sixième place. En remportant par la même occasion des points précieux qui lui ont permis de recoller au leader, le Lozérien Jérémy Boudignon, qui a dû abandonner à cause d’un ennui mécanique. Avant le départ de la prochaine manche sur les hauteurs de Bel-Air à Rodez, le 10 septembre, Cayssials n’est plus qu’à huit points de Boudignon. Ce qui devrait donner du piment à la dernière ligne droite du Challenge.