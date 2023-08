Villeneuve. La semaine touristique dans la bastide

La rentrée des classes approche, les derniers jours de vacances permettront encore de profiter des visites proposées par l’office de tourisme. Mercredi 30, on retrouvera à 10 heures la visite guidée de la bastide et à 15 heures la visite de l’église préromane de Tonlongergues. Jeudi 31 à 10 heures ce sera une balade nature sur le causse. Pour ceux qui n’ont pas eu le temps ou l’idée, deux expos sont encore à découvrir, à "l’Espace 89", rue pavée, avec l’expo "Cités Organiques & autres visions" les après-midi, les dimanches matin ; à la tour Soubirane, une exposition "Bons souvenirs de Villeneuve".

Samedi 2 septembre on retrouvera C. et M. Vivoux pour "un concert Pause Chanson" à la Brasserie les Arcades.