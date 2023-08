Trémouilles. L’épicerie "Chez Marie" a 20ans

Depuis 20 ans les habitants du village peuvent venir "Chez Marie" à l’épicerie, au bar, au bureau de tabac, faire son loto, chercher son journal et autres magazines, ou chercher du gaz ou du pain….

D’où l’idée de l’épicière Marie-Laure de faire la fête en soufflant les bougies de ce 20e anniversaire en cet été 2023 en dégustant un aligot-saucisse, en dansant ou en chantant au karaoké avec le groupe Chris et Gwendo de Méli-Mélo show. Et la population locale a répondu présente afin de remercier la dynamique commerçante qui rend service à toutes les générations confondues autant pour le côté courses du quotidien que pour le coté festif avec la réception des associations et manifestations diverses.

Vingt ans de fidélité pour la clientèle et vingt ans d’accueil chaleureux de la part de Marie ont contribué à construire ce nid qui ne demande qu’à se consolider pour de nombreuses années.