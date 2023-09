Aveyron : quand un fabricant de couteau et un chocolatier allient leur savoir-faire pour créer un laguiole au manche de cosses de cacao

Benoit l’Artisan, fabricant de couteau, et Lucifèves d’Aubrac, chocolatier, ont décidé d’allier leur savoir-faire pour sortir un couteau fait de cacao : Le Lucifèves d’Aubrac.

À la manière traditionnelle d’un laguiole avec la modernité d’un matériau responsable et singulier, ce modèle est le fruit d’une alliance de deux créateurs locaux : Benoit l’Artisan, installé à Laguiole, et la chocolaterie Lucifèves d’Aubrac dont le laboratoire se trouve à Castelnau-de-Mandailles.

Tout démarre au marché des Pays de l'Aveyron à Paris

L’histoire de cette lame débute au marché des Pays de l’Aveyron à Paris. Deux stands se font face : ceux de Benoit Mijoule et de Cédric Da Costa Faro. Le chocolatier cherche un couteau capable de l’aider à mieux travailler ses blocs de 10 kg de fèves, et il tombe alors sur les œuvres de Benoit l’Artisan. Ce dernier aspire également à de nouveaux produits inédits et originaux. S’ensuit une idée d’exception, celle déjà de réaliser un couteau adapté à la demande du chocolatier et, en plus de cela, d’utiliser ses ressources pour l’incarner. Un couteau au manche de cacao.

Le manche en coques de fèves de cacao

Les coques des fèves de cacao sont récupérées pour fabriquer le manche des couteaux, une "politique zéro déchet qui fait déjà partie de notre savoir-faire", explique Cédric Da Costa Faro afin "d’élaborer un objet qui est une pièce d’art, qui sort des sentiers battus et de collaborer avec des artisans proches de nous, pour nous ancrer dans le paysage local".

Le cacao donne à chaque pièce un aspect différend

Lors de l’extraction des fèves de cacao, les cosses qui l’entourent voyagent donc de la main du chocolatier à la forge du coutelier. Cécile Mijoule, responsable commerciale et assistante de direction de Benoit l’Artisan, explique la suite du procédé : "Benoit mélange la cosse avec une résine pressée compacte, pour donner une matière solide puis vient le temps de la forge de la lame. Pour finir, le manche doit être verni avec une nouvelle résine esthétique et durable."

Cela donne alors un produit dans l’air du temps, durable et fait d’une matière renouvelable, également unique car le cacao donne à chaque pièce un aspect différend.

Ce manche s’allie alors à la spécificité des couteaux de Benoit l’Artisan : le tribal. Une forme qui diffère de celles d’antan avec une harmonie d’angles et de courbes qui rend le tout plus ergonomique.

Quatre modèles en vente

Une forme qui permet également à la chocolaterie Lucifèves d’Aubrac de mieux casser ses blocs de cacao. La boucle est bouclée.

Quatre modèles sont alors en vente : celle pour casser les blocs de cacao, et la version de poche qui se décline en trois lames différentes : classique et donc lisse, brut de forge et Damas, forgée avec une pâte d’acier. Tous sont évidemment pliants, à la manière laguiolaise. Ils sont trouvables au cœur du village de Laguiole ou encorepar internet.