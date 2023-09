Le Nayrac. Les cours de gym reprennent

Depuis plusieurs années, l’activité Gym est une section du Foyer Rural. Estelle, animatrice sportive propose des cours variés et adaptés à chacun ou chacune. Les séances sont constituées d’exercices cardio-vasculaires, de renforcement musculaire, d’étirements, de relaxation… Cette activité physique permet de trouver un espace et/ou une réponse aux attentes des participants, dans le respect du corps et dans la bonne humeur. "La forme, ça s’entretient" Pour cela, venez rejoindre le groupe tous les lundis à 20 h 30 à l’Espace multiculturel. Le matériel (tapis, ballons, élastiques, bâtons…) est fourni. Le premier cours est gratuit et aura lieu le lundi 11 septembre.