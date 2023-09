Estaing. Pèlerinage à Notre-Dame del Boy

Dans les années 50, l’abbé Veyre avait instauré un pèlerinage à Notre-Dame Del Boy le jour de l’Assomption.

Aussi, de nombreux fidèles se sont rassemblés, comme tous les ans, en l’église du Monastère pour prendre le départ de la procession afin de regagner la petite chapelle Notre-Dame Del Boy, au pied du village de Cabrespines.

Le Père Ricard célébrait une très belle messe rehaussée par l’Ave Maria interprété par Marie-Benilde Bélières et Vièrja de las montanhas entonné par des membres de la Bourrée de Paris.

A l’issue de la cérémonie, la paroisse, le comité des fêtes et l’amicale des Enfants du Monastère-Cabrespines offraient verre de l’amitié et toasts afin de prolonger ce temps de rencontre, de retrouvailles et de convivialité.

A noter que le 18 novembre prochain, l’amicale aura le plaisir de fêter ses 110 ans d’existence. Une nouvelle occasion de se retrouver pour une belle soirée à Paris. Tous les gens du pays souhaitant faire le déplacement sont les bienvenus.