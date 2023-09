Anim & Vous : quatre jours d’animations pour fêter cette nouvelle rentrée à Onet-le-Château

Voici les temps forts des quatre jours d'animation à venir.

Cette première édition, baptisée, cela ne s’invente pas "Anim & Vous", se veut avant tout, un évènement fédérateur autour de quatre jours d’animations gratuites et ouvertes à tous, durant lesquelles la ville et ses partenaires ouvrent leurs portes et viennent à la rencontre des Castonétois. Avec comme seule ambition le Vivre Ensemble, en mettant en avant les richesses et les savoir-faire du tissu associatif, social, culturel et sportif d’une commune qui continue d’aller de l’avant avec et pour ses habitants !

Les temps forts de ce rendez-vous de rentrée

- Jeudi 7 septembre : Découvrez la nouvelle saison culturelle 23/24 au Théâtre La Baleine à 20 heures. Le Théâtre La Baleine, le Café Culturel Le Krill et la Médiathèque Paul Géraldini vous dévoileront leur programme d’une saison riche et éclectique, qui ravira tous les passionnés de théâtre, d’humour, de musique, danse, littérature ou cirque. Un apéro-concert poursuivra la soirée au Krill avec le groupe Berzinc, qui reprendra de façon dynamique les grands noms de la chanson française.

- Vendredi 8 septembre : France – All Blacks est un classique du rugby mondial. Et pour faire monter l’ambiance d’un cran, la célèbre demi-finale de 1999 sera projetée en avant-match dès 18 h 30.

Le Krill habillé aux couleurs bleu-blanc-rouge, recevra les fans de l’ovalie, pour la retransmission en direct du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2023 organisée en France, opposant les Bleus aux Néo-Zélandais, au Stade de France à 21 h 15. Un moment de vivre ensemble et de passion sportive à ne manquer sous aucun prétexte…

Des assiettes tapas sont prévues sur place, uniquement sur réservation au 05 65 77 68 06.

- Samedi 9 septembre : Au Square Stegaurach, sur le parvis de l’Athyrium et au Patio Centre Social de 10 heures à 17 heures, cette journée est dédiée au partage et à la découverte, avec toutes les associations culturelles et sociales d’Onet-le-Château. Ces dernières proposeront de nombreuses animations pour accueillir et renseigner un public curieux de découvrir la diversité des activités organisées tout au long de l’année. Un riche programme vous attend !

- Dimanche 10 septembre : Cette dernière journée sera sportive : plus d’une vingtaine d’associations feront vivre le parvis de l’Athyrium ainsi que son boulodrome, le dojo et la salle de combat, à partir de 13 h 30 et jusqu’à 17 h 30.

Du sport collectif au sport individuel, du sport de combat à la pétanque, du vélo au sport de raquette, l’objectif sera de vous initier, vous renseigner et vous accompagner sur un maximum de disciplines sportives et sur les démarches d’inscriptions. Alors à vos baskets et rendez-vous à l’Athyrium !

Pour consulter le programme complet, adresse mail : www.onet-le-chateau.fr ou téléphoner au 05 65 77 25 42.