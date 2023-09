Le Nayrac. La prochaine saison cinématographique a débuté

La saison cinématographique 2023-204 a débuté ce vendredi 25 août avec "Les petites Victoires". Initialement prévue en plein air, la projection a eu lieu à l’espace multiculturel en raison des conditions météo. Huit séances sont prévues au cours des mois qui viennent avec chaque fois en cours d’après-midi, un film à l’intention des enfants, un autre pour les aînés et résidents des Ehpad et en soirée, un tout public. La programmation se fait en concertation avec les publics concernés et l’association Mondes et Multitudes qui assure la partie technique. Après le succès des courts métrages en avril dernier, un festival de "Courts métrages femmes" est en construction. Des contacts sont établis et se précisent… avec l’aide de Sarah Vernhes, nayracoise et elle-même réalisatrice. La section cinéma présidée par Dominique Mestdagh fait partie du Foyer Rural et reçoit le soutien de la Mairie du Nayrac, de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, de la Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron sans qui ces rencontres (qui ont enregistré plus de 1000 entrées la saison dernière) ne pourraient se produire. Les prochaines séances auront lieu le vendredi 29 septembre. Le programme détaillé sera communiqué en temps utile.