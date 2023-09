Montrozier. Les Improximatifs sur les planches

Les Improximatifs § voilà une troupe d’improvisation théâtrale toute fraîche basée à Gages, qui cherche de nouveaux membres ayant déjà des bases en théâtre.

Mais qu’est-ce que l’improvisation ? Voilà une définition approximative des Improximatifs : C’est de l’énergie en barre, de l’adrénaline sous perfusion, et parfois des grands vides intersidéraux. Le principe est de jouer sur scène devant un public sans préparer ni texte, ni mise en scène à partir d’un thème donné quelques secondes avant le début du jeu. La troupe s’entraîne les mardis de 19 h 30 à 21 heures avec pèche et énergie à la salle du plateau de Gages dans le but de se produire prochainement. La primeur de leur premier café-théâtre revient à Gages pour remercier l’équipe municipale de Gages qui a soutenu le projet. Les personnes majeures, motivées et enthousiastes sont donc les bienvenues. Si vous souhaitez prendre part à cette aventure, contactez par email à improximatifs@gmail.com ou sur instagram et facebook Reprise des entraînements mardi 12 septembre.