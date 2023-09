Thérondels. Didier Bernié, 30 années passées au service de la commune

Une sympathique manifestation a eu lieu à la mairie au cours de laquelle Didier Bernié, agent communal, se voyait remettre par Jean-Michel Guimontheil, maire, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon vermeil pour 30 ans au service de la commune.

Dans son intervention, le maire a rappelé le parcours de Didier : "Cette médaille vient récompenser ton parcours et ton engagement professionnel pour la commune. Grâce à ton investissement et ton travail, tu participes activement à l’embellissement et au développement de celle-ci. 30 années de déneigement, tonte, épareuse, peinture et j’en passe. À 13 ans, tu as commencé à travailler en t’occupant de la traite des vaches. En 1982-1983, tu es en apprentissage. Tu pars ensuite au service militaire où tu obtiens la médaille de bronze de la Défense nationale en 1985. C’est en 1991 que tu intègres les effectifs de la commune. Je suis très heureux de te remettre cette médaille du travail qui rappelle à la fois l’ancienneté, l’assiduité et le mérite dont tu as fait preuve".

Cette rencontre était aussi l’occasion de remercier Jean-Pierre et Brigitte qui depuis 2022 vient en renfort durant les mois d’été. Elle laisse auprès de ses collègues, de la municipalité et de la population un excellent souvenir.