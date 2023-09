Onet-le-Château. Tous les lundis, les joueurs sont au rendez-vous

Et ce sera encore le cas demain après-midi, puisque les boulistes "jouent" les prolongations, tant qu’il fait beau et que le boulodrome n’est pas ouvert, autrement dit jusqu’à la fin du mois de septembre. Ce lundi, 46 joueurs se sont affrontés, ils sont entre 42 et 58 chaque lundi avec toujours 5 à 8 féminines, un petit groupe assidu. Depuis le début de l’été, ce sont 130 joueurs différents qui ont participé, deux tiers de licenciés et plus de vétérans, mais aussi plusieurs jeunes. Le dernier lundi, les points accumulés par chaque joueur seront échangés pour des bons d’achat, autour d’un pot de l’amitié qui aura lieu après le concours. En attendant, la place des œillets résonnera des "tu pointes ou tu tires", les mètres départageront les éventuels ex æquo (notre photo), le tout dans une belle ambiance sportive et musicale.