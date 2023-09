Montrozier. Photoreflexes expose son travail

Le travail des membres de l’association Photoreflexes est à découvrir à la Gageothèque. De septembre 2022 à juin 2023, les photographes passionnés de ce club photo ont participé aux cours animés par Sylvie Hannoyer (photographe professionnelle), et ont appris, amélioré ou partagé leur technique et leur créativité, toujours dans un esprit de convivialité et d’entraide.

Les cours se déroulent en principe le samedi matin. Ils sont toujours organisés autour d’une phase théorique, d’une phase pratique et d’une phase de partage qui permet de voir ce que chacun a pu réaliser et de s’en enthousiasmer. Ce sont toujours des moments d’échanges enrichissants et joyeux.

Vous êtes passionnés de photographie ? Débutants ou confirmés ? Vous souhaitez rejoindre le club ? N’hésitez pas à contacter l’équipe pour en savoir davantage et connaître le calendrier 2023-2024 qui réserve encore une belle année photographique variée à ses membres.

Contact :

Christophe Mery, président de l’association : 06 60 80 69 90 mery.christophe@wanadoo.fr Sylvie Hannoyer, animatrice et photographe : 06 52 56 86 56 hannoyer.sylvie@gmail.com