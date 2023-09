CARTE. Orages forts, grêle et fortes pluies : vigilance orange dans neuf départements ce lundi, l'Occitanie mentionnée

Ce lundi 11 septembre 2023, Météo France a placé neuf départements en vigilance orange face aux orages. L'Occitanie est concernée à raison de quatre territoires.

Après la chaleur, les orages. Alors qu'une grande partie de la France était en vigilance jaune ce lundi 11 septembre 2023, face à l'activité électrique attendue sur le pays, neuf départements voient l'alerte virer à l'orange.

Le Sud-ouest concerné

Neuf territoires compris dans la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie passent ainsi au niveau de vigilance supérieur, comme l'a indiqué Météo France en milieu de matinée. La Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques d'une part, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées d’autre part.

L'Aveyron en jaune

46 autres départements sont en vigilance jaune pour les orages, ce lundi 11 septembre. Et trois d'entre eux sont en Occitanie : la Haute-Garonne, le Tarn et enfin l'Aveyron.

L'ouest de l'Occitanie vivra une soirée particulièrement agitée, ce lundi 11 septembre. Météo France - Capture d'écran

"Orages forts, avec grêle et fortes pluies"

Dans son bulletin, Météo France parle d'emblée "d'orages forts, avec grêle et fortes pluies, attendus ce soir et première partie de nuit dans le Sud-Ouest". Les prévisionnistes évoquent ensuite, dans le détail, une "dégradation orageuse venant d'Espagne, attendue en fin de journée sur le sud-ouest du pays". Celle-ci va "balayer l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées", avec "des orages forts accompagnés de fortes chutes de grêle et de fortes intensités de précipitation de l'ordre de 30 mm/h".