Laissac-Sévérac l'Église. Le collège du Sacré-Cœur met l’accent sur l’engagement et la citoyenneté

Ce sont 171 élèves qui ont fait leur rentrée, mardi 5 septembre, au collège de Laissac où le chef d’établissement, Simon Pierre Escudéro ainsi qu’une vingtaine d’enseignants les attendaient. Les 6es les avaient précédés la veille et avaient pu découvrir leur nouvel établissement en toute quiétude, étant le seul niveau présent. Des jeux de coopération et un jeu de piste dans le village leur avaient permis d’échanger et d’apprendre à se connaître.

Cette année, les options basket en 6e-5e continuent ainsi que la classe sportive basket en 4e-3e en partenariat avec le club de basket de Laissac et le comité départemental. Deux entraîneurs officiels encadrent cette activité.

Les élèves ont d’ailleurs pu découvrir une bouteille de basket tracée à l’extérieur, sur la cour, bénévolement par une grand-mère d’élève aussi talentueuse que dévouée. La classe sportive foot en 4e-3e est également maintenue. Après une matinée passée avec leur professeur principal, les collégiens ont pu réfléchir sur le thème de l’année : le mot oui, le oui de l’engagement, le oui de la solidarité et de la citoyenneté au service des autres qui va se décliner à travers un projet avec les pompiers.

En effet, dans le cadre d’un appel à projet "collégiens engagés" lancé par le Conseil départemental qui veut ainsi mettre l’accent sur l’apprentissage de la citoyenneté par la mobilisation des jeunes autour de la prévention des risques, des gestes qui sauvent et des valeurs liées à l’engagement, les élèves ont présenté un dossier d’actions à mener fin juin et ont eu la chance d’être sélectionnés. Leur projet ayant été retenu, la classe de 3e aura le privilège d’assister au congrès national des pompiers qui se tiendra à Toulouse le 5 octobre. Le trajet est pris en charge par le Conseil départemental qui finance également les différentes manifestations qui vont être mises en place au cours de l’année scolaire avec les pompiers. Ces actions vont être filmées par une équipe de professionnels qui va réaliser des spots "prévention des risques" exploitables par les pompiers lors de leurs interventions en établissement scolaire.

De belles perspectives donc en ce début d’année et de grandes opportunités d’investissement pour les collégiens.