Espalion. Les anciens buronniers de l’Aubrac se retrouveront le 3 octobre

L’association "Les Buronniers de L’Aubrac" fait connaître à tous les anciens buronniers et à tous ses fidèles amis que le 24e rassemblement des buronniers aura lieu le mardi 3 octobre. La cérémonie religieuse sera célébrée à 10 h 30 en l’église Notre-Dame-des-Pauvres à Aubrac. Il s’ensuivra un repas amical à la salle des fêtes de Saint-Chély-d’Aubrac préparé par les traiteurs lozériens Émilien et Angélique Méjean. Inscriptions au plus tôt et jusqu’au 15 septembre auprès de : Raymond Amat au 06 88 74 25 44 ou André Cayzac au 06 52 63 33 66 ou Maryse Raynal au 06 82 14 92 40.

En cas d’impossibilité de dernière minute merci de prévenir le plus tôt possible.