Montrozier. Les enfants de l’accueil et loisirs en visite au parc animalier de Sant-Hubert

L’Accueil et loisirs de Gages, placé sous la direction d’Élodie, a proposé pour sa dernière sortie de l’été, une balade dans le parc animalier de Saint-Hubert. Les enfants et Élodie ont pu observer, bien installés dans une roulotte, les cerfs, les biches, les sangliers et leurs marcassins mais aussi des mouflons corses ainsi que des lamas. Le plus important mais aussi le plus difficile c’est de rester calme et de ne pas parler fort, car cela fait fuir les animaux. L’instructeur animalier, qui a embarqué avec eux, leur a tout raconté sur la vie des animaux dans le parc. On peut même leur donner à manger. Les enfants ont beaucoup apprécié cette sortie.