Montrozier. Des jeux de société à partager

Tous les lundis et vendredis de 14 h à 16 h, les joueurs de belote, tarots et autre jeux de société se retrouvent pour un après-midi détente au salon de la gagéothéque.

C’est un lieu de rencontre amicale, d’échange, de bavardage qui anime ces après-midi. C’est ouvert à tous. On y joue à la belote, au tarot, au scrabble, au Rummikub, au jeu de dame et d’autre choix de jeux. Cette animation est ouverte à tout public et même pour les personnes qui ne jouent pas. Les femmes sont un peu moins nombreuses et souvent il manque des participantes pour des jeux de société. La saison 2023-2024 se fait en fusion avec l’association les Carlines représenté par le président monsieur Couderc. Monsieur Cabriac responsable de la partie jeux s’en félicite. Le salon de jeux, c’est une ambiance sympathique qui encourage les discussions, autour des jeux de société.