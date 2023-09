Espalion. Les associations ont fait leur rentrée avec succès

Elles sont un des éléments majeurs de la qualité de vie de la commune et donc de son attractivité.

Cultuelles, caritatives, sportives… Espalion compte une bonne centaine d’associations. Ce samedi après midi, à l’initiative de la municipalité autour de ses adjoints Catherine Krauss, Claudine Bussetti et Abder Bouchentouf, une quarantaine d’entre-elles avaient donné rendez-vous au public au centre Francis-Poulenc pour faire leur rentrée.

L’occasion de recruter quelques nouveaux membres et pourquoi pas avoir la bonne surprise de rencontrer des bénévoles prêts à s’investir. Cette opération était aussi l’occasion de communiquer pour faire connaître l’association, ses objectifs et les valeurs qu’elle porte. Cette année, ce forum bénéficiait d’une animation trampoline présentée par Michel Rouquette, ancien maire de Lacalm mais surtout ancien entraîneur national de trampoline et entre autre ancien speaker, en particulier aux JO d’Alberville pour le ski acrobatique. Une animation qui a reçu un très bel accueil chez les enfants et les ados. A noter aussi que le député Stéphane Mazars avait saisi cette occasion pour venir prendre le pouls du monde associatif de la ville.