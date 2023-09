Espalion. Le championnat démarre demain pour les handballeurs

La saison sportive se met en place, et peu à peu, les sports collectifs retrouvent le terrain.

Hand. Le championnat débute pour le HBCE dont l’équipe I rejoue en Pré-nationale et se déplacera demain soir à Vaunage Sporting Club, entre Nîmes et Sommières. Les moins de 15 ans recevront l’Union, à 14 h 30, en 2e division régionale, les moins de 17 ans filles, Clermont-Salagou à 16 h 30, en 1re division régionale, et les moins de 18 ans, l’Union à 18 h 30, en 1re division régionale.

Rugby. Les rugbymen poursuivent leur préparation, en attendant la première rencontre de championnat, le dimanche 24 septembre, à Perse, contre Briatexte. Ce samedi après-midi, les cadets et juniors d’Albi et Aurillac en découdront au stade Michel Granier. Amicale Pétanque. En championnat Open, l’équipe I jouera dimanche à Naucelle contre Saint-Geniez I et PJ. Millau II, l’équipe II à Saint-Côme-d’Olt contre P. Carladez I et Saint-Côme I, l’équipe III à Lacroix-Barrez contre Olemps IV et Flavin II, les féminines aux Quatre-saisons contre Laissac et Saint-Côme-d’Olt.

Quilles. Le challenge Robert Mazars ne se jouera pas ce dimanche, comme prévu initialement, mais le dimanche 24 septembre, sous le hall couvert de Perse.

Le calendrier du RCENA

Dimanche 24 septembre : RCENA- Briatexte (retour le 17 décembre) ; dimanche 8 octobre : Rougier Lacaune- RCENA (14 janvier) ; dimanche 15 octobre : RCENA- Carmaux (21 janvier) ; dimanche 5 novembre : Capdenac- RCENA (4 février) ; 12 novembre : RCENA- Rabastens (11 février) ;

19 novembre : Châtaigneraie sur Célé- RCENA (18 février) ;

3 décembre : Gramat- RCENA (3 mars) ;

10 décembre : RCENA- Lisle-sur-Tarn (17 mars).