Laissac-Sévérac l'Église. Gros succès pour les associations laissagaises à l’heure de la rentrée

Le samedi 9 septembre, l’animateur municipal, Mikaël Lacan, avait donné rendez-vous aux associations laissagaises au centre administratif de 9 h à 13 h afin de présenter leurs activités respectives.

Ces dernières avaient largement répondu à l’invitation puisque 21 d’entre elles, dans les domaines du sport, bien être, animations jeunesses & seniors, environnement, emploi formation, services à la personne et réseau bibliothèque étaient présentes.

Et elles n’ont pas ménagé leurs efforts en offrant des stands attractifs et de qualité, et des animations séduisantes aux nombreux visiteurs qui avaient fait le déplacement. Ainsi, le Centre social et la Maison France Services, les ateliers coutures et le club ados ‘’les Warriors’’ ont réalisé un défilé avec les vêtements de la boutique Eco-fringues.

Les associations sportives, quant à elles, ont rivalisé d’imagination en proposant des initiations diverses et variées telles que, par exemple, un parcours de motricité pour l’association So Multisports, du tir laser pour action 12, un simulateur de pêche pour l’AAPPMA du Laissagais…. Cet évènement très convivial démontre encore une fois, si besoin était, l’implication des associations et leur dynamisme, atout majeur pour le village.