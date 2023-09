Montrozier. C’est la reprise pour "Gag à Gages"

L’association théâtrale "Gag à Gages" a tenu son assemblée générale annuelle – synonyme de reprise d’activités –, dernièrement à la salle d’animation. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents et excusé les quelques absents, le président André Herreman (Dédé pour tout le monde) a salué Bernard Arette, adjoint délégué aux associations qui assistait à la réunion. Il en a profité pour remercier la municipalité pour l’aide financière et morale apportée chaque année.

Le président a alors dressé le bilan moral de la saison écoulée. Il a tenu à féliciter l’ensemble des comédiens, jeunes et adultes de la troupe pour leur fidélité aux répétitions ainsi que pour l’excellence de la prestation proposée au public – un peu plus de 200 spectateurs – le 10 juin dernier. Il a rappelé que diverses animations ont été offertes aux membres : la bûche de Noël, galette des rois, œufs de Pâques, ainsi que la sortie estivale au Jardin des bêtes. Dédé a ensuite fait état du bilan financier en précisant que cette année les dépenses ont été supérieures aux recettes. Puis on a évoqué la présente saison. Si 4 jeunes et adultes ont décidé d’arrêter l’aventure, en revanche 6 nouveaux jeunes et deux adultes se sont inscrits. La troupe sera composée de 4 groupes de jeunes et de 7 adultes. Le bureau a été reconduit dans sa totalité, à savoir : président André Herreman, vice président Didier le Moine, trésorier Émilie Aniel, adjoint Florian Aniel, secrétaire Jeanne Leclerc, adjoint J. Damien Zerr, membres Thomas Gallien Virginie Gallien, Ugo Gallien, Tess Le Moine, Maryse Boutonnet et Pauline Bazin. La réunion s’est terminée par une petite collation offerte par l’association.