Boussac. Quatre petits nouveaux baptisés

L’église de Boussac est dans sa configuration actuelle depuis le XVe siècle et certains spécialistes feraient même remonter son origine au XIIe siècle. Autant dire qu’une quantité incalculable de sacrements ont été donnés dans ses murs et en particulier le nombre de générations d’enfants qui ont été portés sur ses fonds baptismaux. Et le cas est suffisamment rare pour être signaler, puisque tout récemment ce n’est pas moins de quatre baptêmes qui y furent célébrés. Il s’agit de Raphaël Vieilledent et Margaux Puech de La Cabane, et de Noah Cazals et Emie Costes de L’Issanchou. C’est le père Bernard Molinier qui a baptisé ces nouveaux venus dans la communauté chrétienne, entourés pour l’occasion de leur famille.