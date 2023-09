Montrozier. Le comité des fêtes se dote d’un nouveau bureau

Le comité des fêtes de Gages a tenu son assemblée générale annuelle, présidée par Corinne Breavoine, trésorière de l’association, ainsi que la sous-préfecture de Millau l’en a autorisé après la démission de la présidente Marina Déléris.

La trésorière a remercié l’ensemble des personnes présentes avant de laisser la parole à la secrétaire pour présenter le bilan financier et le bilan d’activité.

Ce fut ensuite, un temps d’échanges et de tours de table pour évoquer de futures manifestations ou lancer des idées. À la suite de la démission de Marina Déléris et de Marie Sausseu au poste de secrétaire et Vanessa Jaisse, il convenait de procéder à un nouveau vote afin d’élire un nouveau bureau.

Au terme du scrutin, la composition du bureau 2022-2023 est la suivante : Paul Duarte en devient le président, Pierre Morin-Verdier et Arnaud Berdou accèdent à la vice-présidence, Mme Breavoine Corinne hérite de la trésorerie.

Elsa Coste assurera le secrétariat, assistée par Lucas Lacombe.