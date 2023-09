Espalion. Cap Mômes pense déjà à juillet prochain

Deux mois après l’évènement, les organisateurs ont souhaité réunir l’ensemble des bénévoles pour les remercier d’avoir permis à Cap Mômes d’exister à Espalion.

Les 21 et 22 juillet Cap Mômes avait investi le site du Foirail pour sa première édition à Espalion. Sous la houlette du quatuor présidentiel Marjorie Dos Santos, Mélanie Perrin, Aurélie Ricard et Léo Garel, 120 bénévoles de tous âges et de tous les horizons se sont "retroussés les manches" pour planifier un master planning, trouver des partenaires, loger les artistes, poser des centaines de mètres de barrières et de guirlandes, installer des barnums, organiser des centaines de repas, monter et démonter des scènes et des gradins, gérer la circulation des bus et des parkings et au final accueillir exactement 4309 spectateurs (payants) sans compter les accompagnateurs.

Une première "savoureuse, intense, épuisante mais surtout un fabuleux moment de partage, de culture, de joie, d’entraide. Un concentré de bons moments et de rencontres incroyables qui balaie les petits couacs et les difficultés en les transformant en de simples petits points à améliorer", confient les équipes.

Un moment de convivialité et de partage

Ce rendez-vous donné à la salle d’animation de Recoules où chacun amenait "un petit quelque chose à grignoter" (l’association gérait le dessert et les boissons) a permis de visionner des photos (avec la participation du Photo-Club) et de faire remonter quelques moments forts et des anecdotes comme celle où un pauvre bénévole se retrouve avec trois petites glacières pour récupérer une palette de glaces, de la voiture mal garée bloquant la circulation des bus, du cycliste randonneur qui voit son chemin fermé par des barrières...

Tous chauds pour 2024

En juillet prochain l’association aura à organiser la deuxième édition à Espalion mais surtout la vingtième de Cap Mômes. Les présidents veulent y voir une chance de pouvoir célébrer cet anniversaire marquant. D’ores et déjà chacun est invité à cogiter pour en faire un évènement encore plus fort, encore plus beau et encore plus chaleureux. Tout reste à imaginer, en se servant de cette première expérience.

Pour cela un appel est lancé à toutes les bonnes volontés qui voudront rejoindre l’association. L’assemblée générale fixée au samedi 14 octobre à 14 heures à la salle de Recoules sera l’occasion pour ceux qui veulent rentrer dans l’aventure de venir intégrer le conseil d’administration qui élira un nouveau bureau mais surtout contribuer à la dimension collective de Cap Mômes et lui donner encore un peu plus d’ampleur, de permettre de rendre encore plus belle l’édition fixée les 19 et 20 juillet 2024.

Ce conseil d’administration pourra intégrer autant de membres que de candidats et candidates. Alors pas d’hésitation. Les présidents "croient en la dimension collective du projet et savent qu’ils ont besoin de plus de forces vives. La constitution d’un CA dynamique et enthousiaste est essentielle pour que l’aventure se renouvelle et avance".