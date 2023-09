Agriculture en Aveyron: pour Jacques Molières, "il ne faut pas banaliser le département"

Président de la chambre d’agriculture, Jacques Molières nous a accordé un entretien pour faire le point sur les problématiques de la "Ferme Aveyron", dans tous les domaines. Et parler des nombreux défis à relever.

Pénurie d’eau, inflation, énergies renouvelables, renouvellement des générations, loup ou encore vautour, tour d’horizon avec Jacques Molières, président de la chambre d’agriculture.



Quel regard portez-vous sur la situation agricole dans le département ?

L’agriculture aveyronnaise s’est bâtie sur un équilibre entre les Hommes avec des gens responsables, l’économie avec des exploitations à taille humaine et le territoire. On n’a pas fait n’importe quoi. Il faut garder cet équilibre, préserver cette mosaïque sur le territoire, l’agriculture aveyronnaise se porte bien, il y a plus mal ailleurs. Le challenge pour assurer l’avenir passe par le renouvellement des générations.



Justement, comment se porte l’Aveyron sur ce point ?

L’Aveyron est le premier département en termes d’installation. C’est un choix important de produire sur le sol pour le réserver aux animaux. Il y a du mieux avec quasiment un renouvellement sur deux exploitations. Mais il y a quelques sujets qui me dérangent. On parle d’organisation du travail avec la semaine à quatre jours, or les éleveurs aveyronnais ne savent pas ce que sait. La génération qui arrive, va avoir besoin d’une organisation de travail basée sur des actifs qui pourront aussi être remplacés. Il faut donc pousser au collectif par le biais de Gaec (groupement agricole d’exploitation en commun) ou de société, c’est le message que j’ai répété lors de l’inauguration de la Maison des Cuma (coopérative d’utilisation de matériels agricoles, NDLR) mi-septembre pour garder une agriculture à taille humaine.



Quelle est votre position concernant les énergies renouvelables ?

Je veux qu’on prenne en compte l’hydroélectricité. On produit en Aveyron trois fois plus ce que l’on consomme, c’est le point fort du département. Montézic est un exemple en France, c’est la deuxième station de transfert d’énergie par pompage (Step), on peut la doubler, on ne le met pas assez en avant, on ne pousse pas assez en Occitanie. Concernant l’éolien, il y a 160 machines installées en Aveyron, deuxième département d’Occitanie, c’est pas mal. Il faut un cadre pour ne pas faire n’importe quoi car il n’y a pas d’avis conforme, le préfet peut déroger à la règle. On a tendance à faire des mâts de plus en plus haut, il faut se calmer.

J’avais proposé de prendre dix fois la hauteur du mât pour voir les effets dans le rayon, cela réglerait des problèmes, notamment dans l’Ouest-Aveyron. Quant au photovoltaïque, la position est très claire, il y a encore de la place sur les toits agricoles, industriels, des collectivités, le problème est que la connexion n’est pas encore réglée par EDF et RTE n’est pas en capacité de transporter toutes les énergies. En revanche, on ne veut pas de photovoltaïque au sol pour réserver la production agricole et maintenir l’élevage.

Il ne faut pas banaliser le département, il faut garder une agriculture de qualité. Si on plante du photovoltaïque partout, on va perdre l’attractivité touristique qui est la deuxième économie du département, les gens viennent pour Soulages mais aussi pour les paysages. Cette position est commune avec le Département. En termes d’énergies renouvelables, on a des leçons à recevoir de personne.



La commune dont vous êtes maire, Montbazens, abrite le plus gros projet de méthanisation qui est à l’arrêt. Qu’en pensez-vous ?

C’est compliqué à démarrer. Je suis réservé sur l’unité de Montbazens comme les autres gros dossiers en Aveyron, à savoir sur l’Aubrac et celui de Bozouls dont la chambre d’agriculture a voté contre (la préfecture a donné le feu vert au projet au début de l’été, NDLR). Il faut que cela reste des outils de territoire et j’ai peur que cela devienne à terme, des outils industriels où l’agriculteur n’aura plus son mot à dire. Les agriculteurs demandent de tomber à 5 % l’utilisation de cultures intermédiaires dans le méthaniseur, aujourd’hui on peut aller jusqu’à 15 %, c’est trop. Certains détournent les affaires sur des petits méthaniseurs en appelant des Cive (culture intermédiaire à vocation énergétique). J’ai découvert des Cive de printemps, c’est-à-dire avec l’utilisation de maïs, il faut qu’ils arrêtent ces conneries. Il faut de la cohérence. Je suis plus réservé aujourd’hui sur la méthanisation.



Regrettez-vous ce projet dont le montant s’est élevé à 23 M€?

Je ne regrette pas mais il faut tout faire pour que cela reste un projet de territoire, rester à taille humaine. On ne peut pas mettre en l’air l’outil, il y a eu des erreurs de maîtrise d’œuvre, il faut revoir la conception, remettre de l’argent autour de la table est sans doute la moins mauvaise solution. Le mieux est de mettre un méthaniseur au “cul de la stabulation”, en autonomie, éviter les transports. Le problème de Méthan’Aubrac est l’absence de lisiers et de fumiers toute l’année, il faut aller chercher de la nourriture pour le méthaniseur dans toute la région, on n’est plus dans l’écologie.



Face à la pénurie d’eau, vous aviez annoncé « vous mettre au boulot » sur les capacités d’irrigation avec un appel à projet pour des petites retenues, où en êtes-vous ?

On est sur une réflexion globale avec le Département, l’État, l’agence Adour Garonne suite à la sécheresse de 2022. Je pense que la solution est de faire une grosse réserve pour alléger la pression sur les lacs. J’espère acter cette réserve et je suis favorable pour annoncer le lieu début octobre. Cette réserve sera bien intégrée au territoire sans risque de polémique qui servira à l’irrigation, au tourisme et à la solidarité pour d’autres départements. Je suis d’accord quand on lâche 5 millions de m3 de Pareloup cet été pour l’eau potable à Montauban et refroidir la centrale nucléaire de Golfech, on fait notre part de solidarité, mais le premier débat sur l’eau est l’économie. En ce sens, il est prévu d’ouvrir incessamment une deuxième usine avec le syndicat d’eau de Montbazens-Rignac à Lassouts.

On peut aussi imaginer une Step comme celle de Montézic à Pareloup. Cela permet de stocker l’eau car l’eau continuera à tomber autant mais différemment dans l’année. Tout est à bâtir.Les petites réserves de moins de 50 000 m3 sont soumises à déclaration, c’est une bonne chose, c’est moins onéreux, maintenant il faut référencer ces réserves et trouver des solutions pour le financement.



Quelles sont les pierres d’achoppement sur le plan agricole ?

Les stocks sont faits normalement. Le plus ennuyeux pour l’élevage porte sur les prédateurs. Il faut réguler la population du loup. L’agriculture aveyronnaise est basée sur l’équilibre, en France, on n’a pas la notion d’équilibre. On n’a jamais demandé l’extermination du loup comme du vautour, on demande un retour à l’équilibre pour vivre décemment. La chambre d’agriculture a demandé des tirs d’effarouchement sur le vautour, ce n’est pas encore refusé. Je dois rencontrer la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et le préfet de Région prochainement sur ce sujet. Cela pourrait être autorisé sous certaines conditions, de manière que l’éleveur puisse travailler sereinement.

Ma crainte porte aussi sur la hausse des prix. La variable d’ajustement était toujours l’acte de production qui reste le parent pauvre. Quand j’entends le ministre dire « qu’il faut revenir au panier de la ménagère », je ne voudrais pas que la variable d’ajustement soit de nouveau la production. On a invité le ministre de l’Agriculture, on va voir s’il va venir.



Sur le plan sanitaire, on assiste à un retour de la fièvre catarrhale ovine. Que préconisez-vous ?

Il faut rester prudent, gérer en bonne intelligence, inciter à vacciner. C’est une petite crise, 250 élevages sur 5 000 élevages, ce n’est pas alarmant. Il ne faut pas que l’on verrouille les frontières pour les exportations, il y a d’autres départements bien plus touchés qui en parlent moins, et de rappeler qu’il n’y a aucun risque sur le plan humain.



Repartez-vous en 2025 à la tête de la chambre d’agriculture ?

Non, cela fera quinze ans, il faut savoir s’arrêter. Je ne nommerai pas mon successeur, je l’aiderai s’il a besoin. On en parlera en 2024.

La chambre d’agriculture de l’Aveyron est l’une des plus importantes de France car elle a des prestations de service qui font 13 M€ de chiffre d’affaires dont 5 M€ avec l’élevage. Il faut donc être en contact direct avec les éleveurs, garder cet équilibre, à taille humaine. Quand j’entends le diktat de Paris qui met au même niveau l’agriculture de la Marne et de l’Aveyron, on marche sur la tête. On pilote la France avec des statistiques. C’est le problème du centralisme, on le paye, c’est idiot. On oublie l’intérêt général.