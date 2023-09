Aveyron : Samuel Mangino accède au concours national des Meilleurs apprentis de France !

Apprenti en cuisine, au restaurant "Le Méjane", le jeune espalionnais Samuel Mangino participera ce vendredi 29 septembre à Paris, à la finale nationale du prestigieux concours "Un des Meilleurs Apprentis de France" !

À l’issue de la classe de 3e, Samuel Mangino qui a toujours aimé cuisiner hésitait entre entrer dans une école hôtelière ou préparer un CAP de cuisine. Une rencontre entre sa mère et Lionel Fouisnet du Méjane a décidé de son avenir. Un essai lui a plu et a même constitué une révélation.

Entré en apprentissage il y a deux ans, il passe une semaine par mois au CFA de Rodez et les trois autres au Méjane. Titulaire du CAP, il est désormais en BP et entame sa troisième année de formation au Campus des métiers et de l’artisanat de l’Aveyron. Durant son parcours, il a appris auprès de ses enseignants "la rigueur, l’excellence et a fourni un travail extraordinaire, à l’image des jeunes qui ont envie d’aller de l’avant".

Le 10 mars, il a passé au CFA de Rodez, le concours départemental et régional. L’excellente note que lui a décernée le jury, agréablement surpris, lui a valu la qualification pour la finale nationale. Une fierté pour ceux qui l’ont aidé à se former Simon Piefort et Franck Lebigre. À 18 ans, une épreuve de cinq heures avec la création d’une paupiette sur une pissaladière de légumes et en dessert, une île flottante aux fruits rouges l’attend, pour une confrontation qui réunit 26 candidats de toute la France.

Au départ, il y a deux mois, il a ressenti une certaine appréhension. Mais "il est content d’avoir mis au point ses propres recettes. Il les a travaillées, en parlant avec ses chefs au CFA et au Méjane, il a réfléchi, appris de nouvelles techniques et à maîtriser les détails. Il a travaillé le week-end à la maison". Cette semaine, il va revoir sa recette pour se forger un mental, gérer le stress et bien assimiler tous les détails du dressage. Il ne lui reste qu’à se faire plaisir et montrer toute sa passion et son savoir-faire. En attendant, dans les prochaines années, d’aller dans de grandes maisons pour acquérir encore de l’expérience.

Formation

Lors de cette présentation, Samuel Mangino était entouré de Lionel Fouisnet et Simon Piefort du Méjane, Pierre Azémar président de la chambre des métiers de l’Aveyron, Philippe Revel directeur territorial, Frédérique Boucheron directrice du Campus des métiers et de l’artisanat, Aurélien Petit responsable d’unité pédagogique du Campus, Franck Lebigre enseignant en cuisine au Campus, Michel Santos président de l’UMIH 12.

Les jeunes intéressés peuvent s’adresser à la chambre des métiers. Des établissements cherchent des apprentis et un vaste choix leur sera proposé.

Samuel Mangino, entouré de ses formateurs et des différentes autorités.