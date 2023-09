Laissac-Sévérac l'Église. La fête des familles a battu son plein à la crèche guiMauve

Vendredi 1er septembre avait lieu la fête des familles de la crèche guiMAuve ! En effet, chaque année un temps festif est organisé par la structure petite enfance pour marquer la fin d’une période. C’est un moment chaleureux qui permet de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants mais aussi de quitter les plus grands qui poursuivent leur chemin à l’école. Une grande partie des familles avait répondu présent. Les fratries des enfants étaient les bienvenues. Pour animer la soirée, plusieurs ateliers étaient proposés par les professionnelles de la crèche : peinture sur galets, chamboule-tout, chasse aux coquillages dans le sable, pêche aux canards, toboggan à balles… Petits et grands ont pu ensuite partager un bon moment autour de gourmandises préparées par les familles. Et pour clôturer ce moment, chacune d’entre elles a pu repartir avec une petite photo souvenir, afin de ne pas oublier cette belle soirée d’été !