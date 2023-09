Onet-le-Château : d'artisan peintre et chauffeur routier à maîtres de la pizza, la belle reconversion de Rémi et Jaouad

Ca cartonne pour les deux amis depuis l'ouverture de leur pizzeria sur la place des Rosiers.

Ouverte il y a quelques mois, la pizzeria des deux amis Rémi et Jaouad a déjà, grâce au bouche-à-oreille, acquis sa petite réputation sur la place des Rosiers et dans le quartier ! Si rien ne prédestinait l’artisan peintre et le chauffeur routier à une telle aventure, ils s’y sont lancés avec l’envie de faire vivre la place et d’apporter leur touche personnelle… Et ça marche !

Il faut dire que le cadre est agréable, convivial et familial (24 couverts max) et que l’accueil est chaleureux pour que jeunes et moins jeunes soient à l’aise et prennent du plaisir, mais aussi gourmand, car toutes les pizzas sont réalisées avec des ingrédients frais et tout est et fait maison "Et lorsqu’on en goûte une, on l’adopte !" dit Jaouad dans un large sourire, tous en précisant que son coup de cœur et celui de bon nombre de leurs clients est "La boisée", un savant mix de poulet mariné, poivrons, champignons et sauce fromagère, mais le choix des possibles est large, on ne les citera pas, à vous de venir les goûter (la vente à emporter est possible) !

Pour l’heure, la pizzeria est ouverte tous les soirs (sauf le lundi), de 19 h à 23 heures en été et de 18 h 30 à 22 heures en hiver.

Contact : 07 62 35 20 51.