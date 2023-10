Argences en Aubrac. "Portes toujours ouvertes" au centre de formation en Aubrac-Carladez-Viadène

En ce début de mois d’octobre, la région Occitanie organise des journées "portes toujours ouvertes" à l’échelle régionale, et ce pour tous ses tiers-lieux labellisés. À ce titre, le centre de formation en Aubrac-Carladez-Viadène, dans le cadre de sa labellisation Défi’Occ tiers-lieu formation Occitanie, ouvre ses portes vendredi 6 octobre de 8 heures à 16 h 30 en continu place du Cambon à Argences-en-Aubrac.

Cette journée se fera en présence continue de la chargée de Développement Économique de la communauté de communes, et avec la participation de la Conseillère numérique et d’une conseillère emploi-formation de l’espace emploi formation trait d’union. Au programme, trois thématiques pour prendre la mesure de la dynamique territoriale innovante de la communauté de communes en matière de formation de proximité.

En continu de 8 h à 16 h 30, la chargée de développement économique de la communauté de communes, Isabelle Baldit, accueillera les acteurs économiques et les publics. Elle reviendra notamment sur la mise en place de formations mutualisées en proximité entre plusieurs structures, la mise à disposition d’équipements informatiques pour la formation à distance, ou encore l’utilisation de ces outils pour les réunions.

À partir de 10 h 30 et jusqu’à 12 heures, Angélique Aurières, conseillère numérique de la communauté de communes, propose une découverte de son service de conseil et accompagnement numérique. Elle sera à l’écoute des usagers pour valoriser son offre d’ateliers individuels et collectifs thématiques pour tous les usagers d’ordinateurs, tablettes, smartphones, sur tout le territoire.

L’après-midi, de 14 heures à 16 h 30, Magali Ducoudray, conseillère emploi-formation au sein de l’espace emploi formation trait d’union, sera présente pour accompagner les demandeurs d’emploi et expliquer comment cet outil "tiers-lieu formation" s’intègre dans un dispositif d’emploi en proximité et à distance.

Pour plus d’informations : Isabelle Baldit au 06 70 93 00 87.