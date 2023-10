Rugby à XIII : Villefranche, un choc en guise de première

Dimanche 1er octobre, première sortie d'Elite 2, à 15 h 30 au stade Henri-Lagarde de Villefranche-de-Rouergue, pour des Loups dont le visage a changé après une intersaison riche en recrues.

C’est parti ! L’aventure 2023-24 est lancée pour les Villefranchois, dimanche 1er octobre, dans leur stade Henri-Lagarde, face à une vieille connaissance, Villegailhenc. Des Audois qui étaient venus s’incliner sur ce même pré lors de la demi-finale du dernier championnat d’Élite 2, au printemps.

Et des deux côtés, entre-temps, il y a eu du changement. Ainsi, chez les Aveyronnais, emmenés toujours par le coach David Collado, deux des trois Australiens recrutés cet été sont annoncés titulaires. Afflick en 1, Higgins en 11. Le troisième, Lachan Bristow, ne devant arriver que seulement ce dimanche dans la perle du Rouergue. Et si l’international italien Boscolo débutera sur le banc, Durand et Carivenc feront donc leurs débuts sous le maillot villefranchois en tant que titulaires. L’occasion de voir donc un Villefranche nouveau, qui voudra déjà marquer les esprits, lui pour qui la montée en Élite 1 en fin de saison est objectivée.

Pour Villegailhenc, il a fallu trouver un remplaçant au cador Anderson reparti en Nouvelle-Zélande. Et c’est son adjoint depuis deux saisons, Couttet qui occupera le poste. Pelo et Pau, malgré leur âge avancé, seront toujours présents pour accompagner Nicol, Marot, De La Rosa, Tisseyre et autres… Et le recrutement a aussi été conséquent : Soubeyras, deux Bourrel, Arnaud ou encore Syharath sont venus renforcer une équipe étant déjà considérée comme prétendante au titre 2023-2024. Ça promet pour cette première en guise de choc !