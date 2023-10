Montrozier. Des travaux autour de la station d’épuration

La station d’épuration de Gages connaît une consommation moyenne d’eau de 150 litres par jour et par habitant. Toute cette eau, dite usée, doit obligatoirement être traitée avant rejet au milieu naturel. Deux procédés existent, l’assainissement collectif (réseau et station) et le non collectif (fosse). Ces deux missions complémentaires sont assurées par la communauté de communes.

Les élus communautaires ont construit un programme pluriannuel ambitieux pour les travaux d’assainissement afin que les villages et territoires répondent aux attentes environnementales. Dans ce cadre, la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère construit la Step (station d’épuration) de Lioujas, celles de Ceyrac et de Sébrazac, tout récemment. Le lancement des travaux sur Gages a eu lieu récemment, en présence de Nicolas Bessiere, président de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, Bernard, Scheuer, vice-président en charge de l’environnement, Laurent Gaffard, maire de Gages-Montrozier, les élus, partenaires, financeurs Jean-Luc Calmelly pour le département de l’Aveyron et entreprises (Epur, Sévigné TP, Colas).

La station existante de Gages-Montrozier présente des signes de faiblesse sur certains de ces ouvrages et son remplacement est devenu une nécessité. C’est le groupement, composé des entreprises Epur, Sévigné et JP Industries, qui a la charge de la construire. Ce chantier d’un montant de 1,90 M€ environ est financé par la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, l’Agence de l’Eau (à hauteur de 1,10 M€) et le Département (39 922 €).