Espalion. Les garçons de moins de 18 ans toujours au top

Les seniors masculins au repos ont laissé le haut de l’affiche aux jeunes et aux féminines.

À l’exception des U18 garçons, le week-end n’a pas été mémorable pour le handball espalionnais. En marge des rencontres, une soirée conviviale entre licenciés a bouclé la journée du samedi.

À l’occasion de cette journée, le HBCE avait décidé de mettre à l’honneur la future relève, et c’est par une présentation de joueurs digne des grands que les moins de 18 ans ont fait leur entrée. Une fierté partagée main dans la main par les "pitchouns", avec lumières et musique à l’appel de chacun. Mais cette mise en bouche ne devait pas éluder l’enjeu, la première place de cette phase 1 face à un candidat plus que sérieux, le Fenix 2. L’affiche est alléchante et le public ne s’y trompe pas, les encouragements auront leur importance. À son habitude Espalion démarre son match sérieusement et au premier quart d’heure mène déjà 11-6. Les Toulousains se rebiffent et reviennent à 2 points d’où un temps mort bienvenu pour relancer l’équipe avant la pause (17-12). La deuxième période est à l’avantage du HBCE. La tactique est minutieuse, la défense solide et les contre-attaques éclair. Le match s’achève par une action somptueuse faisant tomber le Fenix à la renverse sur le score de 37-25. À mi-phase, Espalion dispose de la meilleure attaque, de la meilleure défense, avec les 2 meilleurs buteurs et le meilleur gardien.

Les féminines à la peine

En lever de rideau, les moins de 17 ans filles recevaient Saint-Affrique. Sur le papier, les deux équipes se valent et les Sud-Aveyronnaises arrivent avec un effectif réduit. Malgré cela, de manière incompréhensible les Espalionnaises ont perdu 17-19. Une rencontre à oublier.

L’équipe senior féminine 1 accueillait Ouest Tarn Handball qui avait largement dominé son premier match. Le début est compliqué mais les Espalionnaises commencent à être plus efficaces et passent devant pour mener à la pause 21-19. En deuxième période, des décisions précipitées et une défense plus agressive permettent aux Tarnaises de passer devant. Score final 31-32. Dommage ! Les seniors féminines 2 se sont inclinées face à une équipe de Maurs qui vise la montée.