Golinhac. Une sortie automnale réussie

Pour la sortie automnale, le club de l’Amitié s’est rendu direction l’Auvergne. Un départ matinal a réuni les participants pour aller à Clermont-Ferrand pour visiter l’usine Michelin. Ils ont apprécié cette visite passionnante sur les frères Michelin. Ils ont découvert l’évolution du pneu du vélo à la Formule 1 en passant par l’aviation et la Micheline. L’histoire des cartes routières et des bornes kilométriques est revenue sur des moments biens connus de tous et à permis un saut dans un passé pas si lointain. Le guide gastronomique Michelin a aussi une grande place dans le musée. Des thèmes vastes, ce qui a permis aux participants de choisir ses préférences. Une photo souvenir devant le "bibendum" était incontournable. Après le déjeuner au restaurant le Relais du Puy, le groupe a profité d’un aller-retour en train panoramique des Dômes. Ils ont bénéficié d’un panorama exceptionnel à 360° avec une vue dégagée. Grâce à un temps magnifique et à une bonne ambiance, les adhérents sont rentrés ravis de leur journée.