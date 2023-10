Espalion : une Maison France services en projet pour éviter de toujours réorienter vers Rodez ?

La réunion s’est déroulée le 28 septembre en présence de 22 conseillers.

Lors de cette séance, deux appels à projets ont été présentés. L’un d’entre eux concerne la création d’une Maison France services. Le maire explique que cela viendra compléter l’offre de services déjà mise en place avec le conseiller numérique. Bien que l’État n’ait actuellement lancé de nouvel appel à projet, la Ville a été invitée à se positionner par une délibération pour acter le principe de création d’une Maison France services.

Christine Vernerey intervient sur la CAF en soulignant que les gens se rendent dans ces Maisons France services car ils ont un problème. Face à eux, les agents ne savent pas tout, ce qui conduit à les orienter vers Rodez. Selon elle, cela ne rapproche pas le service public des usagers.

Jacques Dalmont déclare que dans le cadre de la Maison France Services, la Ville signe des contrats avec les différents organismes. Il souligne que même si les agents sont formés, ils ne pourront pas répondre à toutes les questions mais ils auront accès à une partie des dossiers des personnes. L’élu note que si la Ville a une politique dynamique, cela compense l’absence de permanences des organismes et offre des services complémentaires

Guillaume Septfonds signale qu’il y a 2 ans, son groupe avait proposé cette structure. Le maire avait refusé. De plus, il mentionne l’absence de budget.

Le maire répond que deux ans auparavant, les organismes assuraient des permanences. Quant à l’absence de budget, il rappelle qu’il s’agit d’une délibération de principe.

Guillaume Septfonds souhaite que les membres de son groupe soient impliqués dans le projet plutôt que de se retrouver face à une décision déjà prise, comme cela fut le cas avec la navette.

Éric Picard prend acte des propos de Guillaume Septfonds mais rappelle que pour l’instant, la Ville ne fait que se positionner sur cet appel à projet.

En lien, avec cette délibération, une autre porte sur la création d’un poste d’agent contractuel chargé de mettre en œuvre cette structure. Le maire souligne que cette délibération est associée au projet éventuel de la Maison France services.

François Tassier présente un autre appel à projet concernant l’adhésion et le financement d’une micro-folie, un concept basé sur un musée numérique en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux. Il explique que cette délibération a pour but de positionner la Ville en vue de ce projet.

Différents points abordés

Lors de cette réunion, les conseillers ont désigné un référent déontologue pour les élus locaux, chargé de fournir des conseils sur les principes de la Charte de l’élu. De plus, le conseil a délibéré sur les 9 recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes d’Occitanie suite à un contrôle de gestion.

Certaines ont été mises en œuvre. Par la suite, les conseillers ont approuvé la mise à jour du PCS, pour la distribution de comprimés d’iode dans le cadre du plan Orsec Iode.

Enfin, les conseillers ont examiné divers sujets, dont la tarification du Fab-Lab basée sur divers critères, la dénomination des lieux-dits, ainsi que l’octroi d’aides dans le cadre de l’opération "Habitat Espalion".

Il a été également décidé de faire un don de 500€ au Maroc et de 500€ à la Libye.

En outre, des subventions ont été votées pour l’association "Cle et Cit’Art", et de manière exceptionnelle pour les associations "Vélo club espalionnais", "Judo club espalionnais" et "Apéro trail Espalion".