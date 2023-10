Occitanie : dans le Tarn, cinq Aveyronnais soufflent les bougies de la Biennale des verriers

Cette nouvelle édition, à laquelle participent plusieurs créateurs aveyronnais, se déroule au Domaine de la verrerie, à Blaye-les-Mines, du 6 au 8 octobre, dans le Tarn.

C’est devenu un rendez-vous incontournable des métiers d’art du verre contemporain. Cette onzième édition, celle du vingtième anniversaire, de la Biennale des verriers du Pays carmausin se déroule du 6 au 8 octobre, sur le site de l’ancienne verrerie royale, à Blaye-les-Mines, dans le Tarn.

La Biennale des verriers est née en 2003 d’une volonté de soutenir la création dans le domaine du verre et de mettre en avant le travail des artistes verriers.

Le verre dans tous ses éclats

Avec ses 1 000 m2 d’exposition et les centaines de pièces uniques présentées, ce salon permet de promouvoir la création contemporaine et de découvrir, chaque année, de nouveaux talents. Toutes les techniques de la création dans le domaine du verre sont représentées : verre soufflé à la canne, pâte de verre, vitrail, fusing (verre fusionné), filage au chalumeau… Cette année, le public pourra notamment apprécier les œuvres de cinq créateurs aveyronnais : Pauline Roy, Lola Pradeilles, Roselyne Blanc-Bessière, Antoine Rault et Claude Baillon.

La Biennale des verriers accueille des artistes régionaux mais aussi des artistes de toute la France, voire de l’étranger. Parmi eux, certains sont présents pour la première fois à Carmaux : c’est le cas de Marie Flambard et ses bijoux sculptures, Pauline Roy et ses objets gravés, Lola Pradeilles et ses vitraux, Floriane Lataille et ses perles de verre, William Geffroy et ses animaux marins, ou encore Bastien Thomas, Élise Dufour, Théo Beaumont et Ghislène Jolivet. D’autres sont devenus des habitués de la Biennale comme les souffleurs Pascal Lemoine, Olivier Mallemouche, Satoshi Okamoto ou encore Jorge Mateus. Le verre y est ainsi présenté dans tous ses éclats. Les sculptures de Jean-François Lemaire, de Jonathan Ausseresse et de Suzanne Philidet côtoient des créations faisant appel à des techniques diverses comme la marqueterie de verre de Myriam Hubert, les luminaires de Véronique Carvalho et Sylvain Magny, les objets et mobilier design de Matthieu Gicquel ou les vitraux de Sklaerenn Imbeaud.

Souffleurs de verre

Outre les cinquante artistes présents, la Biennale fait la part belle aux rencontres autour du travail du verre. Des démonstrations seront proposées tous les jours en extérieur par Jean-Charles Doyen et ses petits objets réalisés au chalumeau ou encore les souffleurs de verre de TiPii atelier qui animent également, sur réservation, des ateliers d’initiation pour les enfants à partir de 5 ans : chacun pourra ainsi fabriquer sa propre boule de Noël.

Autour du salon, on retrouvera également les stands de la Verrerie ouvrière d’Albi ou de l’Université régionale des métiers d’art. Pour la deuxième année consécutive, des visites guidées du Domaine de la verrerie seront également proposées par l’association Histoire et patrimoine du Carmausin.

Du 6 au 8 octobre, la Biennale des Verriers de Carmaux sera ouverte de 10 heures à 19 heures. L’entrée est gratuite le vendredi et payante le samedi et le dimanche à partir de 12 ans (2 euros). Buvette et restauration sur place. Réservations pour les ateliers et visites du Domaine sur http://tourisme-tarn-carmaux.fr