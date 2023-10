Nouveau week-end estival en France : des températures dignes du Maghreb et du sud de l'Europe sont attendues

Il fera la même température à Marrakech et Nantes, Rome et Strasbourg, Paris et Tunis... De fortes chaleurs sont à nouveau attendues ce week-end avec plus de 30°C.

Un grand soleil est attendu partout en France, et c'est un nouveau week-end estival qui s'annonce ce samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023. Des températures élevées pourraient être observées, parfois au-dessus de 30°C, alors que le week-end passé a déjà pulvérisé plusieurs records de chaleur pour un mois d'octobre. Si les matinées seront douces et de saison, samedi, il pourrait faire entre 20 et 25°C dans le nord du pays l'après-midi et jusqu'à des températures proches de 30°C dans le Sud-Ouest, notamment à Toulouse (Haute-Garonne) et Bordeaux (Gironde). Le thermomètre sera encore en hausse dimanche 8 octobre. Des températures semblables à celles du Maghreb La Chaîne Météo a partagé une carte surprenante qui compare les températures attendues en France ce week-end aux températures observées dans le sud de l'Europe ou au Maghreb en octobre. Avec 23°C à Lille (Nord), ce sera par exemple la température de Barcelone (Espagne) en cette période de l'année. Paris est comparée à Tunis (Tunisie) avec 25°C attendus, Stasbourg (Bas-Rhin) à Rome (Italie) avec 24°C, Nantes (Loire-Atlantique) à Marrakech (Maroc) avec 27°C, Valence (Drôme) à Tel Aviv (Israël) avec 27°C et Toulouse au Caire (Egypte) avec 29°C. Le nouveau pic de #chaleur de ce #weekend nous amènera des #températures maximales habituellement observées en octobre bien plus au sud de l'Europe ou au Maghreb. \ud83c\uddea\ud83c\uddfa\ud83c\udf21\u2600 Nous ne serons pas dans des records cette fois-ci, mais cette chaleur reste exceptionnelle. pic.twitter.com/qvgXaK0wKx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 4, 2023 De nombreux records battus le premier week-end d'octobre Si des records ne devraient pas tomber ce week-end, les températures attendues étant moins fortes que la semaine passée, ce pic de chaleur ne devrait pas être moins exceptionnel pour un mois d'octobre. Le week-end du 30 septembre et 1er octobre, la barre des 30°C a été dépassée dans 43 stations du réseau principal de Météo France (étant ouverte avant 1951). Des records ont été explosés, par exemple à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) où les maximales affichaient 34,4°C... contre 29,7°C, le précédent record datant du 2 octobre 2011. Quelques records d'octobre qui ont été pulvérisés lundi. Météo France .