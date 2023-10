Automobile : Florent Todeschini, une première sur le rallye des Cardabelles

Après avoir collectionné les places de deuxième sur les manches du championnat de France des rallyes terre, le Marseillais s’est adjugé la victoire sur le rallye Sud-aveyronnais, dimanche 8 octobre.

Cela faisait un bout de temps que le Marseillais Florent Todeschini (Hyundai i20) empilait les places de deuxième sur les manches du championnat de France terre, parfois avec un écart infime. Dimanche 8 octobre, pour la deuxième étape de cette 6e manche, sur le rallye des Cardabelles, l’enjeu était d’importance puisqu’en cas de victoire, le leader actuel, Jean-Baptiste Franceschi (Skoda), pouvait définitivement plier le match du championnat.

De ce fait, le duel à la seconde que ce sont livrés les deux équipages valait largement le déplacement pour les passionnés. Malgré une ambiance de tristesse que l’on a pu ressentir çà et là suite au décès accidentel du commissaire aveyronnais André Vigroux, samedi, lors de la première spéciale (lire ici). Et jusqu’à la remise des lauriers, une cérémonie très sobre, sans musique.

A lire aussi : Drame au rallye des Cardabelles : après le décès d’André Vigroux, l’ASA Rouergue meurtrie

Todeschini a tenu le rallye de bout en bout

Dès la septième spéciale, on avait compris que Franceschi ne lâcherait pas l’affaire. Moins pénalisé ce coup-ci par sa position, il reprenait trois puis cinq secondes en signant le meilleur temps dans l’ES8 et revenait à 4’’8 de Todeschini. Ce dernier n’était pas satisfait. "J’ai fait un mauvais choix de pneus, l’auto glissait beaucoup et manquait de grip." Constatation confirmée par l’un des responsables Michelin. "Florent a gardé les anciennes enveloppes pour ce premier tour. Il aurait pu choisir les nouveaux pneus qui sont plus efficaces dans des conditions de balayage, quand on part en premier."

Le duo Todeschini-DeCastelli en train d’étudier des données avec l’ingénieur Arthur Pivato. CP - Alain Lauret

Dès lors, Franceschi pouvait envisager une nouvelle victoire. Mais Todeschini ne tremblait pas et reprenait 1’’3 dans l’avant-dernier secteur, pour ne céder qu’un minimum dans l’ultime spéciale, en pointant au dernier stop avec 3’’9. Il laissait exploser sa joie : "J’ai tellement eu l’impression que j’allais y arriver toute cette saison que ce succès compte double dans ma tête, après cette bagarre jusqu’au dernier mètre", lâchait-il avant de sauter sur le capot de la Hyundai pour le traditionnel cliché, en étant entouré d’une meute de photographes.

Franceschi titré s’il est dans les cinq premiers au Vaucluse

Derrière, "Jibé" Franceschi le félicitait, sportivement. "En terminant deuxième, je fais tout de même une bonne opération", précisait le pilote de la Skoda. Au prochain et dernier rallye, le terre de Vaucluse, il suffit qu’il termine dans les cinq premiers pour être titré, ce qui est évidemment dans ses cordes. Derrière ces deux-là, Matthieu Margaillan a réalisé une belle course – signant deux scratches – dans son entreprise pour revenir sur le podium. Mais l’Alésien, Benjamin Clémençon, pointant à 3’’ d’avance avant le dernier tour, gardait la main au terme d’un ultime coup de reins pour rester sur la troisième marche du podium.

Gilles Salgues, une belle démonstration en historique

Dans le rallye des véhicules historiques, le Millavois Gilles Salgues n’a pas fait de détail. Il s’est imposé avec plus de 30 secondes d’avance, mais derrière lui, le Belge Guino Kenis (BMW 325i) découvrait le tracé. Il s’est hissé à la deuxième place devant la Porsche de Nicolas Théron.

Du côté des Aveyronnais, Florian Condamines a parfaitement suivi son plan de marche : 7e de la coupe Clio. Avec son coéquipier Tom Piéri, ils permettent au "patron", l’ancien officiel Citroën Patrick Magaud, de remporter le challenge par équipe. Marti a hissé sa Skoda à la 11e place au scratch, Da Cunha a fini 8e en Clio, Raymond deuxième du groupe RNat derrière le Vauclusien Jean-Luc Morel.

L’Aveyronnais Florian Condamines, 7e de la coupe clio et vainqueur du challenge par équipes, aux côtés du « patron » Patrick Magaud. CP - Alain Lauret