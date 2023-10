Espalion. Ordures ménagères et finances au menu des élus

La séance du conseil communautaire de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère s’est déroulée à la salle de la gare d’Espalion.

En début de séance, le Judo-club a présenté l’itinéraire des champions, pour lequel toutes les écoles du territoire sont invitées. Une soirée Influence est également prévue (plus d’infos : www.itinerairedeschampions.fr/).

Ordures ménagères

Élodie Gardes avec Johanna Méjane et Philippe Molinier ont présenté le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets ménagers et assimilés du Smictom. Les actions menées durant l’année 2022 s’inscrivent dans une logique de réduction de déchets, d’optimisation et de maîtrise des coûts.

Le conseil communautaire approuve la désaffectation et le déclassement de l’ancienne gendarmerie d’Estaing du domaine public et réhabilitée en logements adaptés et accessibles.

François Tort a été désigné comme référent déontologue des élus de la communauté de communes.

Économie

Le plan de financement de la réhabilitation de la zone artisanale de la Bouysse à Espalion est approuvé suite à l’obtention de subventions : budget : 4 000 000 € HT. État DETR 15 % (1re tranche acquise et notifiée de 300 000 €), Fonds verts désimperméabilisation des sols 2 % (acquis et notifié), Fonds verts éclairage public 2 % (acquis et notifié), Agence de l’eau 4 % (acquis et notifié), Conseil régional 13 % ; autofinancement 64 % soit 2 585 043,89 € H.T.

Deux aides à l’habitat sont ensuite attribuées sur la commune d’Espalion pour l’amélioration de l’habitat dans le cadre du dispositif Centre-Bourg.

Social

La convention d’intervention du Conservatoire dans les crèches d’Entraygues, Espalion et Gages-Lioujas afin de sensibiliser et éveiller les enfants à la musique est approuvée et les crédits nécessaires seront prévus au budget petite enfance.

Culture

Le plan de financement de la saison culturelle 2023-2024 est approuvé pour un montant de 90 000 € réparti comme suit : Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, 11 500 € ; Conseil départemental, 8 500 € ; Conseil régional, 45 000 € ; billetterie, 7 000 € ; autofinancement, 18 000 €. La saison culturelle 2023-2024 propose 4 résidences de création avec sorties de résidence et présente 13 spectacles pour 28 représentations (13 représentations tout public, 15 scolaires) et 2 projections de films sur 14 communes du territoire.

Questions diverses

Ont été évoqués : les difficultés de se faire entendre par le réseau Orange pour les travaux de réparation, les retards de paiement des subventions Leader, l’avancement des travaux sur le GR 65, l’organisation des plages d’ouverture des bureaux de l’OT…