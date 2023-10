Montrozier. Résonnance donne le ton

Tous les lundis à la salle du plateau de 17 heures à 19 heures, dans une ambiance accueillante, on prend des cours de musique vocale. Isabelle Bertoli est une chanteuse professionnelle, professeur de chant et coach vocal, elle a aussi créé en 2008 Swing Gospel à Albi. C’est en qualité de cheffe de chœur qu’elle dirige depuis janvier 2022 la chorale Résonnance de Gages. Sa connaissance des techniques vocale, sa gestuelle, son envie de transmettre lui permet de diriger le groupe avec rigueur et décontraction.

L’année commence bien et Isabelle Bertoli est ravie d’accueillir 4 nouvelles voix : 2 alti (Delphine et Francine) et 2 soprani (Christine et Virginie), et espère trouver quelques ténors. Résonnance c’est aussi plusieurs concerts dans l’année sur des chants très variés, brillants et dynamique.

On chante du gospel, du jazz, du classique….

Vous aimez chanter mais vous n’avez pas de connaissances vocales, Résonnance à Gages est fait pour vous. Les trois premières séances sont gratuites.