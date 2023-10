Tourisme en Aveyron : un mois de septembre qui a dépassé les espérances

À l’origine peu optimistes quant aux perspectives pour septembre, les professionnels du tourisme sont en définitive satisfaits à 70 % de leur activité le mois dernier.

Avec la météo que nous avons actuellement, nous ne sommes pas à l’abri d’une très bonne nouvelle pour septembre et même octobre, car il peut être très agréable de découvrir l’Aveyron à la Toussaint". À l’issue d’un mois d’août de très bonne facture en termes de fréquentation touristique, le président d’Aveyron attractivité tourisme Jean-Luc Calmelly se plaisait à rêver à une prolongation de cette heureuse tendance. Et il a été exaucé, comme en atteste la dernière note de conjoncture touristique dévoilée il y a quelques jours : fréquentation à la hausse de 7,2 % par rapport à septembre 2022, niveau d’activité jugé "satisfaisant" pour 70 % des professionnels du secteur et ressenti des touristes noté 8,7/10.

De sombres pronostics pour septembre

Cependant, à la fin du mois d’août, les acteurs du secteur étaient peu nombreux à faire preuve d’optimisme pour ce mois de septembre. Les réservations étaient alors jugées "peu encourageantes" par 54 % des prestataires du département, et c’est la météo qui a vraisemblablement permis de faire mentir ces sombres pronostics.

Dans le détail, 958 549 nuitées touristiques ont été comptabilisées en septembre 2023, un volume supérieur à celui du mois de juin. Ce sont les Allemands qui ont été les plus nombreux, devançant, pour une fois, les Néerlandais. Suivent les visiteurs arrivés du Royaume-Uni, de la Belgique et d’Espagne.

Concernant l’origine de la clientèle française, le trio de tête est composé des départements de l’Hérault, de la Haute-Garonne, du Tarn, des Bouches-du-Rhône puis du Gard.

"Le mois de septembre prend une place de plus en plus importante en matière de volume de fréquentation touristique annuelle dans le département de l’Aveyron. Septembre se positionne devant le mois de juin et se hisse à la 4e place des mois les plus fréquentés derrière les mois d’août, de juillet et de mai. Les week-ends ont été particulièrement bien fréquentés grâce à une météo clémente", analyse Aveyron attractivité tourisme.

Pour les professionnels, le début de saison a été impacté par les coûts de l’énergie et des matières premières pour 74 %, les difficultés de recrutement pour 41 % et des événements climatiques (sécheresse, canicule) pour 44 %. Ils sont malgré tout 62 % à estimer que l’activité a été supérieure ou équivalente à celle de la saison estivale 2022.

De belles surprises en octobre ?

La saison n’est pour autant pas totalement terminée, et le mois d’octobre – et les vacances de la Toussaint - pourrait révéler de belles surprises. Sondés il y a un mois, les prestataires croyaient peu à un afflux touristique pour octobre, 75 % se déclarant "pessimistes".

Tous espèrent désormais, on l’imagine, que l’avenir leur donnera tort et que le mois d’octobre viendra conclure en beauté cette saison touristique alors que les mois d’août et de septembre ont été marqués par de remarquables hausses de la fréquentation au regard de l’année précédente : +8,1 % pour août et +7,2 % pour septembre.