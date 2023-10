Espalion. Les deux équipes seniors se contentent de partager les points

Les deux formations espéraient renouer avec la victoire.

Ce samedi soir l’équipe 2 recevait Penchot-Livinhac pour le compte de la 4e journée de D3. Après deux défaites, une victoire et un début de saison plutôt encourageant, les hommes de Géraud Estival avaient à cœur d’offrir un joli spectacle à leur public. Ils pouvaient s’appuyer sur le retour de blessure d’Antonin Lenne, Grégory Dias et Guilhem Tuffery. La première demi-heure de jeu sera à l’avantage des locaux qui concrétiseront leur domination par un superbe but de la tête de Romain Roquelaure suite à un corner de Grégory Dias. Malheureusement quelques minutes après, une mésentente entre le gardien du soir (Vincent Delmas) et un défenseur espalionnais offrira aux visiteurs l’occasion d’égaliser. Mi-temps 1 à 1. Au retour des vestiaires le match devient un peu plus physique et à la 60e minute, malheureusement pour Espalion, Sacha Puech sera expulsé pour un geste d’humeur. L’équipe va s’accrocher pour préserver le point du match nul grâce notamment à un double arrêt de Vincent Delmas en fin de partie. Match nul logique pour les deux équipes.

L’équipe fanion ne décolle pas

Déplacement périlleux pour les hommes de Pascal Cure à La Fouillade. Sur un terrain très compliqué, Espalion n’a pas réussi à faire mieux qu’un nouveau match nul. À noter la très belle performance de Théo Lemouzy dans les buts qui a permis de tenir ce résultat. À relever également la première remarquée du jeune Théo Fournier (18 ans) qui aurait pu offrir la victoire aux siens dans les arrêts de jeu sans un arrêt magnifique du gardien de Bas-Rouergue.

Il faudra vite se remettre à l’endroit pour les hommes de Pascal Cure car en 6 matchs depuis le début de saison ils ne comptent qu’une seule victoire (2 éliminations en coupe de France et Occitanie, défaite contre Naucelle, match nul contre Ouest-Aveyron et Bas Rouergue et une seule victoire face à Curan).

Rendez-vous ce dimanche après-midi à Perse pour le derby de la Vallée du Lot face à Saint-Geniez.