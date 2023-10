Viticulture en Aveyron : quand l’œnotourisme prend un coup de jeune à Entraygues

Frédéric et Véronique Forveille ont transmis le domaine de Méjanassère à leur fille Nina et son compagnon Thibéry.

Oies et chevaux habitent toujours sur les hauteurs du domaine de Méjanassère, à Entraygues, mais la ferme-auberge a définitivement fermé. Une porte close pour mieux s’ouvrir à l’œnotourisme, à la viticulture de demain. Pour ce faire, la reprise en main se fait en douceur, sous les auspices de la transmission familiale. Véronique et Frédéric Fortveille ont terminé leur dernière saison en beauté pour donner les clefs de leur havre de paix à leur fille Nina et son compagnon Thibéry. Ce dernier a beaucoup voyagé avant de poser ses bagages sur les contreforts de l’Aubrac. Par amour évidemment et plus largement par choix de vie. "On ne s’ennuie jamais quand on est viticulteur. Chaque année est un défi. C’est un travail perpétuel pour s’adapter au changement climatique. J’aime travailler le vivant, ensemble, en famille et c’est un beau clin d’œil à mon pépé vigneron de Saint-Thibéry dans l’Hérault", explique Thibéry qui a quitté les flots verts de Greenpeace pour la verte et vertigineuse montagne où vivent les coteaux du domaine.

Repères 1 indication géographique protégée pour le vin en Aveyron.

4 appellations d’origine protégées (AOP) : Marcillac, Entraygues/Le Fel, Estaing, côtes de Millau.

24 domaines proposent des visites.

2009, date d’obtention du label Vignobles & Découvertes attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme.

Passer en bio

Formation à l’appui, il ne manque pas d’idées avec Nina pour perpétuer la belle histoire de Méjanassère. L’ambition d’abord d’ajouter un hectare et demi aux quatre hectares existant du domaine et de faire passer celui-ci en bio. Pour Nina, cavalière émérite et ayant exercé diverses professions, il s’agit d’un simple retour aux sources. Travailler les vignes des parents est le plus beau cadeau à partager.Et l’œnotourisme enclenché par Véronique et Frédéric prend un nouveau départ avec cinq gîtes pour partager justement cette passion. "On a une part de responsabilité", résume le couple qui a organisé un concert cet été devant les vignes. Comme un avant-goût de ce que sera le domaine demain.

Nouvelles étiquettes, réseaux sociaux, rien n’est laissé au hasard, à commencer par le travail de vinification. Sur cette terre granitique, le blanc a fait la réputation du domaine. Et c’est une nouvelle page blanche qui s’écrit pour Nina et Thibéry. Une histoire de transmission qui a une âme et du corps. Comme un bon vin.