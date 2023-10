Tennis : le monde a désormais un œil sur le tournoi, les Internationaux de Rodez filmés et retransmis en temps réel

Pour la première fois, le tournoi international ruthénois de tennis, qui a débuté ce lundi 9 octobre à Vabre, est disponible en direct vidéo sur le web.

"C’est une plus-value considérable." Jean-Jacques Crognier, le directeur du tournoi M25 + H de Rodez dont les premiers matches du premier tour ont eu lieu mardi 10 octobre, n’était pas peu fier au moment d’évoquer la nouveauté de ce début de semaine internationale à Vabre : le live en streaming sur le web.

Filmé en temps réel et retransmis en direct

Pour les non initiés, cela veut dire que l’intégralité des rencontres de la semaine, qualifications comprises, est filmée en temps réel et disponible via les sites internet de l’organisateur, le comité départemental, ou tout simplement de l’ITF. La fédération internationale de tennis étant l’organe à l’origine de ce passage en vidéo d’une épreuve qui avait déjà fait une tentative similaire et partielle, il y a trois éditions, via la télé fédérale et les commentaires de l’ancienne joueuse Sarah Pitkowski, mais pour une "mauvaise expérience", toujours selon Crognier.

"Une seule caméra fixe"

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à comparer ce nouveau lien vidéo en continu à une retransmission de Roland-Garros à la télé, les commentaires en moins, et le dispositif technique également. "On fonctionne avec une seule caméra fixe placée au fond de chacun des trois courts ", détaille, en Anglais, Vasilije Todorovic, le Monténégrin chargé de la technique. Employé par la boîte de production basée à Vienne, Sportradar, c’est la première fois qu’il officie en France. Après l’avoir fait tout récemment en Allemagne, Espagne, Suède ou encore en Macédoine. Et si la puissance du réseau internet disponible à Vabre a pu l’inquiéter – comme les organisateurs d’ailleurs –, depuis lundi, les trois courts de la compétition sont effectivement filmés en continu par son matériel. Le même que pour d’autres tournois, certains plus huppés que l’Aveyronnais qui, rappelons-le, donne la chance aux jeunes loups du circuit mondial, tels Gasquet, Simon, ou encore Goffin en leurs temps.

Début de l’aventure ?

Et si le toit semi-vitré du court central donne des images "de mauvaise qualité" à certains moments de la journée, les deux courts du comité, en bas, bien que disposant d’un système d’éclairage avec moins de lux, sont plus "télégéniques". "On reçoit quelques messages de gens en France nous disant qu’ils regardent les matches ", détaille JJC. "Généralement, sur les tournois que l’on filme, on mesure 50 connexions par match, établit Vasilije Todorovic. Le plus souvent il s’agit de la famille ou des proches de joueurs. "

Pas de quoi révolutionner la réputation de l’épreuve rouergate. Mais pour Crognier, il s’agit tout de même d’un premier pas important. "Surtout en termes d’attractivité, en retour également aux collectivités qui nous aident." Et de préciser : " Et le stade d’après, c’est l’apparition de la pub que l’on pourra incruster sur le streaming."