Saint-Amans-des-Cots. Un déjeuner d’automne réussi

72 adhérents du club des Coustoubis se sont retrouvés récemment pour ce rendez-vous annuel, d’amis et de connaissances, à la salle des fêtes de Banhars. Préparé par le traiteur Jean-Marc Guibert de La Feuillade-en-Vézie et servi de manière impeccable, cet excellent déjeuner d’automne fut vraiment apprécié des convives. Une belle participation et l’occasion de compter les fidèles et d’enregistrer déjà 75 adhésions pour préparer les activités de l’année 2024. Une animation musicale a permis à quelques danseurs émérites de s’exprimer sur la piste. La vice-présidente tient à remercier l’ensemble des bénévoles (membres du bureau et du conseil d’administration) qui s’investissent chaque année pour que perdurent encore longtemps les activités de ce club qui contribue à maintenir le lien social dans la commune et dans son environnement proche.