Montrozier. Balade sur le Causse Comtal

Tous les jeudis après-midi, à 14 heures, c’est le rendez-vous des randonneurs, (essentiellement des séniors), qui se retrouvent pour faire une balade de deux heures.

François Unal guide de nature vous emmène au travers de ces chemins creux du causse. Sur les sentiers caillouteux, ce guide passionné de nature et d’histoire prend le temps de s’arrêter devant une fleur, une plante, un fruit mal connu et vous en conte son histoire. Le rythme n’est pas forcément soutenu, mais la nature est accueillante, François en connaît les moindres sentiers.

On aime à musarder au milieu des pâturages, des prairies dans la quiétude des genévriers et du buis. On aime aussi bavarder paisiblement sur une cadence qui s’associe à sa condition physique. Cette randonnée sur les chemins caussenards, est une invitation bucolique en milieu naturel.