Saint-Amans-des-Cots. Belle rencontre des aidants au Valadou

Vendredi dernier, les aidants se sont retrouvés au Centre de Ressources du Valadou autour d’animations ludiques et sportives de quilles au maillet, avec une rando au Pic du Castel. Cette Journée Nationale des Aidants créée depuis 2010 donne de la visibilité et un temps d’échanges entre les aidants qui accompagnent au quotidien leurs proches malades, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Le Centre de Ressources du Valadou accueille 30 personnes en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap et autant d’aidants voire plus. L’aidant est la personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des actes ou des activités pour les aider. Le rôle de la plateforme d’accompagnement et de répit est d’accompagner les proches aidants dans l’identification de leurs besoins, les informer et leur proposer des prestations de répit ou de soutien.

Elle leur permet aussi de s’informer sur leurs droits et les aides existantes, d’échanger sur leurs difficultés et leurs questions, de partager des solutions.

Centre de Ressources du Valadou – 05 65 44 89 42 – www.levaladou.com – contact@levaladou.com