Espalion. Foot et rugby dimanche à Perse !

Week-end chargé pour le HBCE avec 10 rencontres au programme.

Les seniors I toujours invaincus se rendent chez le leader Frontignan, invaincu lui aussi : un sacré duel en perspective.

Les U11 mixtes reçoivent Argence à 11 heures, les U13 filles Rignac/Dourdou/Vallon à 15 h 30, les U18 Castres à 17 heures, les Seniors filles I Rignac/Dourdou/Vallon à 19 heures, et les seniors II Carmaux à 21 heures.

Les seniors filles II se déplacent à Figeac, les U15 filles à Millau, les U17 filles à Lattes, et les U13 mixtes au ROC.

Les U16 et U19 du RCENA devaient recevoir Lacapelle-Marival (46), mais les rencontres sont reportées au 2 décembre. Demain, il y aura de l’ambiance au stade Michel-Granier, avec la réception de Carmaux qui réalise un excellent début de championnat. Un test probant pour les sang et or après un début de championnat laborieux.

L’ambiance sera tout aussi forte, à côté où l’USE reçoit ses voisins de Saint-Geniez-d’Olt. Un derby que les locaux doivent remporter pour faire oublier un début de saison timide.